Akwasi kiest briefcitaat van Vincent van Gogh

Het project ging maandag van start in de Vincent van Goghstraat in Amsterdam. Hier werd een briefcitaat verlicht dat is uitgekozen door rapper Akwasi: „Ik maak steeds wat ik nog niet kan om het te leeren kunnen.” De quote is tot en met 16 december te zien in deze straat.

Bezoekers van de website van het Van Gogh Museum kunnen vanaf maandag door een selectie van de 140 jaar-oude brieven struinen. Zij kunnen actief aan de slag door passages te highlighten en favoriete citaten te delen op de website en sociale media. Hiermee maken zij kans ook onderdeel te worden van de campagne.