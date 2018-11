Heleen van Royen roast Johnny de Mol

Ook Zuidasdominee Ruben van Zwieten zit in het panel. Hij verbond Johnny en zijn vrouw Anouk dit jaar in de echt. „De man die zich bewust is van zijn rol en verantwoordelijkheid in dit leven. Desalniettemin of juist daarom, tijd om hem te roasten”, aldus Ruben.

Heleen: „Lieve Johnny, jaren geleden heb je me geïnspireerd tijdens het schrijven van een van mijn romans. Maar de laatste tijd heb ik weinig aan je. Je bent zo braaf geworden, slaapverwekkend gewoon. Hopelijk brengt deze roast weer wat leven in de brouwerij. Ik zit dag en nacht achter mijn laptop. De teksten die eruit komen… berg je maar!”

Eerder werd al bekend dat Peter Pannekoek Johnny onder handen zal nemen. The Roast is 18 december om 20.30 uur te zien op Comedy Central.