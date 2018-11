Spice Girl Mel B: ’Ik leefde met een monster’

Mel B heeft letterlijk een boekje opengedaan over haar horrorhuwelijk met Stephen Belafonte. De Spice Girl laat geen spaan heel van haar ex, die ze omschrijft als ’monster’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Als er íemand blij is met de Spice Girls-tour, volgend jaar, dan is het wel MELANIE BROWN. Scary Spice zag haar fortuin van 90 miljoen tijdens haar huwelijk met STEPHEN BELAFONTE smelten tot 900 euro, toen ze eindelijk de moed had om bij hem weg te gaan. In haar nieuwe biografie doet Mel B een schokkend boekje open over het gewelddadige leven met haar ex, waarbij ze zichzelf allesbehalve spaart.