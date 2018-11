Kaj Gorgels wil Expeditie Robinson presenteren

Dat vertelt de YouTuber deze week in Viva. Een andere droom van Kaj, een eigen theatershow, is al uitgekomen en Temptation Island Vips dat hij presenteerde krijgt volgens de 28-jarige waarschijnlijk een gevolg. „Dat heeft krankzinnig goed gescoord. Verder lijkt het me leuk om een programma in de trant van Je zal het maar hebben te presenteren. En ik hoop nog een aantal stevige programma’s te maken voor Videoland.”

Op privévlak schuift hij zijn plannen meer op de lange baan. „Ik zou wel een keer met iemand iets willen opbouwen, dat lijkt me mooi. Maar dan moet ik een heel duidelijke ja voelen, het moet voor honderd procent kloppen. Huisje-boompje-beestje: voor mij is het nog veel te vroeg om daar over na te denken.”