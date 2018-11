Musical Gwyneth Paltrow voortijdig gestaakt

In de voorstelling wordt de muziek van de jaren 80-band The Go-Go's gekoppeld aan een verhaal gebaseerd op het zestiende-eeuwse gedicht The Arcadia. Head Over Heals, geregisseerd door Tony-winnaar Michael Mayer, vertelt het verhaal van een koninklijke familie die met uitsterven wordt bedreigd.

Gwyneth was zelf niet te zien in de de musicalcomedy, maar maakte met het stuk wel haar debuut als theaterproducent. Van Head Over Heals zijn als het doek valt in januari 37 voorvertoningen en 188 reguliere voorstellingen gespeeld.