The Rider wint Gotham Award

Toni Collette en Ethan Hawke gingen er in New York vandoor met de awards voor beste actrice en beste acteur.

The film Eighth Grade viel tijdens de uitreiking twee keer in de prijzen voor beste doorbraak: zowel hoofdrolspeler Elsie Fisher als regisseur Bo Burnham mocht een award mee naar huis nemen. Eerder was al aangekondigd dat de cast van The Favourite bekroond zou worden met de prijs voor beste ensemble. De publieksprijs ging naar Won’t You Be My Neighbor, een documentaire over het Amerikaanse kindertelevisie-icoon Mr. Rogers.

Tijdens de ceremonie werden er ook nog enkele oeuvreprijzen uitgedeeld. Actrice Rachel Weisz, acteur Willem Dafoe, regisseur Paul Greengrass en producent Jon Kamen werden daarbij geëerd.

De Gotham Awards worden meer en meer gezien als graadmeter voor de Academy Awards. De afgelopen jaren gingen onder meer Moonlight, Spotlight en Birdman er met een Gotham Award vandoor, om daarna de Oscar voor beste film binnen te slepen.