Zo lost 538 schorsing Daniël Lippens op

Bas neemt doorgaans de nachtelijke uren tussen 04.00 en 6.00 uur voor zijn rekening neemt, voorafgaande aan de ochtendshow van Frank Dane. Mart doet op woensdag en donderdag de uren tussen 01.00 en 04.00 uur.

Radio 538 besloot in het weekend om Daniel Lippens voor een nader te bepalen periode te schorsen voor het livestreamen van zijn roekeloze rijgedrag. Op zijn eigen beelden is niet alleen te zien hoe hij verkeersregels aan zijn laars lapt, maar ook hoe hij een fietser raakt op een van de grachten in Amsterdam. Van 538 moet hij zijn tijd nu benutten voor het maken van een podcastserie waarin de verschillende kanten van de verkeersveiligheid worden belicht.