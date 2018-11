Tamera Mowry terug op tv na verlies nichtje

De presentatrice, die in de jaren ’90 samen met tweelingzus Tia bekend werd met de comedy Sister, Sister, riep in het programma op tot strengere wapenwetgeving.

Vlak na de schietpartij op 7 februari in een bar in Thousand Oaks, vroegen Tamera en haar man, oud-televisieverslaggever Adam Housley, via social media hulp bij het vinden van de 18-jarige Alaina, de dochter van Adams broer. De studente was in de bar aanwezig toen een 28-jarige man het vuur opende en was de enige van haar vriendinnengroep die niet had kunnen vluchten. De volgende dag lieten Tamera en Adam in een verklaring weten dat Alaina inderdaad één van de twaalf overleden slachtoffers was.

„Alaina was erg lief, hartelijk en aardig. Maar ze hield ook van een debat. En ze zou willen dat ik dit ter discussie stelde”, aldus Tamera, die Alaina leerde kennen toen het meisje vijf was. „Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren aan dit wapengeweld. En het maakt me niet uit als ik op alle deuren van het Witte Huis moet bonzen om dat voor elkaar te krijgen.”