Oprah bedankt voor meeleven na dood moeder

„Bedankt voor al jullie lieve woorden en condoleances over het overlijden van mijn moeder Vernita”, schreef Oprah bij de foto, waarop Vernita met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen te zien is. Oprah kwam er in 2010 achter dat ze een jongere halfzus heeft, die haar moeder ter adoptie had afgestaan vlak na haar geboorte. Haar andere halfzus en halfbroer zijn overleden.

Oprah is altijd open geweest over de band met haar moeder, die een tijdlang moeizaam is geweest. De presentatrice groeide afwisselend op bij haar oma, vader en moeder. Later kregen Oprah en Vernita een betere relatie. In 2012 deelde de programmamaker op Moederdag een foto van zichzelf met Vernita, waarbij ze schreef: „Een dankje aan mijn moeder Vernita Lee, die mij zo goed als ze dat kon heeft opgevoed.”