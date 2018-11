Tygo Gernandt scoort met EO-drugsshow

Voor de EO probeert Tygo uit te zoeken hoe het kan dat Brabantse jongeren massaal GHB gebruiken. „Ik ben vooral dankbaar dat ik zo’n programma mag maken en kan laten zien hoe erg het GHB-probleem in Nederland is”, zei Tygo in het AD over Tygo in de GHB, dat door de EO wordt omschreven als plattelandsdrama. „Je ziet de pijn in deze jongeren.”

Tygo legde het af tegen meester Frank Visser, die weer uitspraak deed op SBS6 en daarmee 819.000 kijkers trok. Hij trok wel meer bekijks dan Kroongetuige, dat slechts 319.00 kijkers naar RTL 4 lokte en daarmee buiten de kijkcijfer top 25 valt.

De top van maandag wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1.999.000 kijkers trok. De wereld draait door (1.286.000) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.133.000) maken de top drie compleet.