Maarten Heijmans nam rol aan om Elise Schaap

„Ik zeg de laatste tijd niet zo vaak ’ja’ op mijn rol, maar meer op m’n medespelers”, legt Maarten uit voor de camera van het ANP. „En Elise was eraan verbonden en ik vind haar een hele goede, fijne actrice. Dus eigenlijk zei ik op haar heel erg ’ja’.”

In Wat is dan liefde spelen Maarten en Elise elkaars tegenpolen. Beiden zijn advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen, maar ze hebben een heel eigen aanpak. „Cato is echt een mediator”, zegt Elise over haar personage. „Een idealistische advocaat die gelooft dat mensen beschaafd uit elkaar moeten gaan. Gijs, gespeeld door Maarten, heeft daar een heel ander idee over. Die vindt gewoon: je moet er keihard in, je moet procederen, mensen voor de rechtbank slepen.”

Gedurende de film blijken Gijs en Cato, die strijden om het partnerschap van hun advocatenkantoor, het beter met elkaar te kunnen vinden dan aanvankelijk lijkt. „De film gaat over de clash tussen hen”, vertelt Maarten. „En hun aantrekking en afstoting.”

Crème de la crème

Waar Maarten koos voor zijn tegenspeelster, ging Elise vol voor haar personage. „Wat ik zo leuk vind aan Cato is dat het een heel nuchter iemand is, dat ze een heel rationeel idee heeft over liefde. Dus totaal niet een romantisch meisje dat elke keer in katzwijm valt. Een heel nuchter, praktisch ingesteld type. Dat had ik nooit eerder gespeeld, dus ik dacht: ja, leuk.”

Elise heeft hoge verwachtingen van de film, die pas volgend jaar december in de bioscopen verschijnt, omdat ’elke rol zo goed bezet is, tot in de kleinste rol’. „Er doen zo ongelooflijk veel goede mensen aan mee, mensen tegen wie ik opkijk. Zo speelt Beppie Melissen mijn moeder, René van ’t Hof mijn vader, Michiel Romeyn mijn baas, Anneke Blok is m’n secretaresse, Maike Meijer m’n zus… dat zijn echt van die komediekanonnen. Het is echt de crème de la crème, echt smullen.”

Ter voorbereiding op hun rollen spraken Maarten en Elise met advocaten en bezochten ze de rechtbank in Amsterdam. „Dat vond ik heel interessant om te zien, want ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in het echt. Ik vond het eigenlijk een heel spannende Netflix-aflevering van drie kwartier waarin ook nog het oordeel wordt geveld”, vertelt Elise over de zaak die ze bijwoonde.

Grapje

Maarten verwonderde zich vooral over de routine die hij zag bij rechters en advocaten.„In rechtbankdrama’s is het altijd spannend, er staat heel veel op het spel. Dat is ook wel zo, maar het is voor die mensen ook gewoon werk. Zeker voor een rechter die een aantal zaken per dag behandelt. Dat gaat over de levens van mensen, maar gaat toch achter elkaar door. Dat vond ik bijzonder en heftig om te zien.”

Ook Paul Groot en Owen Schumacher bereidden zich grondig voor op hun rollen in Wat is dan liefde. Het Koefnoen-duo heeft een bijrol, die van de partners van het advocatenkantoor. „Met mensen gesproken die in het vastgoedrecht zitten, een snuffelstage, rechtszaken bijgewoond, dossiers gevreten, een psychiatrische inrichting bezocht…”, grapt Paul. „Je ziet, ik ga niet over één nacht ijs.” Owen was al langer voorbereid op de rol van advocaat. „Ik heb vier jaar rechten gestudeerd voor deze functie, was het maar een grapje.”

De mannen vinden het „hartstikke leuk” en „een ontzettende eer” om op de set te staan. „Met Koefnoen was het eigenlijk altijd ontzettend haastwerk”, herinnert Owen zich. „We deden het allemaal in die week zelf en hier wordt er echt uitgepakt. Mooie sets, veel figuratie, mensen die echt van tevoren een idee hebben over hoe het er helemaal uit moet gaan zien en niet overleven op de set.”