Soof 2 lievelingsseizoen van Anneke Blok

’Fascinerend’, noemt Blok de stormachtige ontwikkelingen van haar personage in de Videolandserie. „Het tweede seizoen gaat nog meer dan voorheen over menselijke emoties, keuzes maken, in de problemen raken. Ieder karakter maakt wel iets mee waarvan de kijker zich zal afvragen: ’waar raakt die nou weer in verzeild?’. Het grootste wat Hansje staat te gebeuren dit seizoen is de komst van haar ex, de vader van Soof. Zij heeft hem nog nooit gezien en weet helemaal niet wie hij is.”

Deze ex Eddie, een rol van Bert Luppes, haalt het leven van de verloofde en Hansje behoorlijk overhoop. Hij is een hippie en vrijbuiter en de tegenpool van Hansjes verloofde Gerrit, een rol van Dick van den Toorn. Anneke: „Het is heel ingrijpend. Eddie komt plotseling in het leven van Hansje. Daardoor komen al die gevoelens van vroeger weer terug. Dat hebben de scenarioschrijvers heel mooi geschreven. Uit kleine scènes, helemaal niet uitgebreid, voel je hoe hun leven vroeger is geweest. Mijn twee mannen, Gerrit en Eddie, staan totaal verschillend in het leven. Dat maakt het ook fascinerend. Want waar gaat Hansje dan voor, wat is dan toch aantrekkelijker? Daar komt ze langzamerhand achter.”