’Ik hoop dat Cardi B haar broek volschijt in het openbaar’

„Ze hebben Cardi B nu voor de laxerende ’detox’ thee. God, ik hoop dat al die sterren hun broek volschijten in het openbaar, zoals dat gebeurt bij die arme vrouwen die deze onzin kopen na hun aanbevelingen”, aldus Jameela. „Niet dat ze het echt gebruiken natuurlijk. Ze proberen het alleen aan de man te brengen omdat ze meer geld nodig hebben.” Toen Cardi de post onder ogen kreeg, reageerde ze met een grapje. „Ik zal nooit in mijn broek poepen, want er zijn overal openbare toiletten. Oh, en bosjes.”

Jameela Jamil zegt uitgesproken te blijven Ⓒ Hollandse Hoogte

Jameela zet zich al langer af tegen sterren die dieetproducten aanprijzen op social media. Eerder haalde ze uit naar Kim Kardashian toen de realityster afslanklolly’s promootte op Instagram. In een post gericht aan Kim, die ze later in een interview omschreef als een wolf in schaapskleren, zei ze onder meer: „Dat geld is verdiend met het bloed en de tranen van jonge vrouwen.”

De actrice verklaarde dat ze zo tegen dergelijke producten is vanwege haar eigen ervaringen. „Ik was die tiener die zichzelf uithongerde, die al haar geld uitgaf aan deze wondermiddelen en tips aannam van sterren over hoe ik een gewicht kon bereiken dat veel lager was dan mijn lichaam wilde. Ik was ziek en heb daardoor de rest van mijn leven stofwisselingsproblemen.”