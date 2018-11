Viola Davis tekent productiedeal met Amazon

Het bedrijf van Viola en haar echtgenoot bracht eerder twee films uit, beide met de actrice in de hoofdrol, en zit achter televisieseries American Koko en The Last Defense. JuVee Productions werkt momenteel aan een drama met Viola en Lupita Nyong’o, The Woman King.

Amazon heeft al meer grote namen aan zich gebonden. Het streamingplatform strikte eerder Nicole Kidmans bedrijf Blossom en Blumhouse, het succesvolle productiehuis van Jason Blum. Ook tekende Amazon met Jordan Peele en The Handmaid’s Tale-regisseur Reed Morano.