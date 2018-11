Justin Timberlake weer last van stembanden

De popster kampt al geruime tijd met problemen aan zijn stembanden. Hierdoor was hij eerder genoodzaakt drie van zijn Man Of The Woods-shows in Amerika af te zeggen. Fans die een kaartje hebben gekocht voor het concert van woensdag, wordt gevraagd om te wachten op een nieuwe datum. „De kaarten blijven geldig. Justin Timberlake biedt zijn excuses aan voor het ongemak”, aldus Staples.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik