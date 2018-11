Dennis met familie op rondreis in Johor

Aminah’s vader sultan Ibrahim, die zichzelf ook in een open Morgan rondrijdt, maakt deze tocht Kembara Mahkota Johor genoemd - elk jaar langs alle tien districten van zijn sultanaat om rechtstreeks contact te houden met de bevolking. Die loopt dan ook massaal uit om de sultan en zijn familie te begroeten.

Onderweg wordt regelmatig gestopt om lokale projecten te bekijken, een verzorgingshuis of ziekenhuis te bezoeken, prijzen of onderscheidingen uit te delen of een culturele of sportdemonstratie bij te wonen.

De uit Lisse afkomstige Dennis, in Maleisië sinds zijn bekering tot de islam en zijn huwelijk vorig jaar augustus met prinses Aminah bekend als Dennis Muhammad Abdullah, neemt regelmatig deel aan deze officiële activiteiten van zijn schoonfamilie.