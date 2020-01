’Vietnam’: extra verhaallijn leidt af van de kern

Lien (Charlotte Ha) wordt getroost door Margot (Robin van den Heuvel) wanneer een bezoekje aan de tunnels van de Vietcong haar teveel wordt. Ⓒ Foto Melanie den Otter

Het verhaal van de Vietnamese bootvluchteling Tuyet Vu is indrukwekkend. In 1981 stapte hij samen met zijn gezin in een wankel bootje om aan het communistische gruwelregime te ontsnappen. Na vijf dagen zonder eten en drinken op zee werden ze gered door een Nederlandse olietanker.