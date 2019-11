Terug naar het horrorhotel uit ’The shining’

Ewan McGregor is zelf helemaal geen fan van horror: „Enge films zijn niet mijn ding, ik doe dat mezelf gewoon niet graag aan.”

Een jongetje op een driewieler, een enge tweeling in de gang, Jack Nicholson met een bijl: de beelden van The shining staan bij menigeen in het geheugen gegrift. Ze joegen ook Ewan McGregor, hoofdrolspeler van vervolgfilm Doctor Sleep, de stuipen op het lijf.