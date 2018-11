’Meghans assistente werkte bij Robbie Williams wél met plezier’

Waar het paleis over deze Melissa geen enkel detail wilde delen, maar alleen via een woordvoerder liet weten dat zij ’enorm getalenteerd’ was en een belangrijke rol had vervuld tijdens en rondom het huwelijk van Harry en Meghan, weet de verslaggever van Daily Mail naast haar achternaam nog een opmerkelijk feit te vermelden: deze Franse Melissa Touabti (39) werkte tot voor kort voor niemand minder dan Robbie Williams.

De bron die dit onthult, vertelt dat ook Robbie Williams ’een levendig karakter heeft’. „Toch werkte ze voor hem veel langer dan voor Meghan.” Ze zou gelukkig zijn geweest in die baan. Het zou zelfs aannemelijk zijn dat Robbie Williams haar heeft aanbevolen bij de koninklijke familie, maar ’dat is niet bekend’.

’Enorm verrast’

De popster en zijn vrouw Ayda Field onderhouden in elk geval graag nauwe banden met het Britse koningshuis. Zo waren ze aanwezig op het huwelijk van de twee en mocht hun dochtertje Theodora bruidsmeisje zijn bij het huwelijk van die andere prinses, Eugenie, afgelopen maand. Juist de vrienden van Wiliams zouden dan ook enorm verrast zijn dat zijn voormalig assistent de handdoek in de ring heeft gegooid bij de familie waar hij zo goed bevriend mee is.

Het derde ontslag in korte tijd komt temidden van de geruchten over een veeleisende Meghan, een Harry die in alles haar wensen wil inwilligen én het nieuws over hun verhuizing naar Frogmore Cottage in Windsor, dat volgens insiders alles met de ontstane spanningen binnen het paleis te maken heeft.

Bekijk ook: Harry en Meghan vluchten naar Windsor