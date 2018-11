Dave Roelvink gestopt met roken

„Hij rookte eerst twee pakjes per dag, ik ben heel trots op hem”, stelde Dries. De rechter legde Dave Roelvink drie weken geleden een forse boete, 40 uur taakstraf en een half jaar rijontzegging op omdat Dave met veel drank op achter het stuur was gekropen en veel te hard en gevaarlijk gereden had. Het ’enfant terrible’ beloofde toen zijn leven te beteren.

Dries Roelvink zelf rookt overigens niet, vertelde hij in het gesprek met Sven Kockelmann. „Ik juich het rookverbod in de horeca ook erg toe”, aldus Roelvink. „Ik heb jarenlang in cafés staan zingen die blauw stonden van de rook. Op de gang kleedde ik mij daarna al uit en sprong onder de douche om van die stank af te komen.”

De volkszanger noemt zichzelf wel „een wijnliefhebber. Maar ik sport best veel ter compensatie.”