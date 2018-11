Barbara Barend: blij dat oma toename antisemitisme niet meemaakt

„Ik heb vroeger vaak met mijn oma gesprekken gehad over vroeger”, vertelde ze. „Ik begreep niet hoe dat dan ging in de oorlog. Waarom accepteerde je alles, dat je niet meer het park of de tram in mocht? Dan zei ze altijd: ik hoop dat je nooit meemaakt wat angst is. Maar nu herken ik dat gevoel ook. Ik ben heel blij dat mijn oma dood is en dit niet meer mee hoeft te maken.”

Barend legde uit hoe ongemakkelijk het is om uitgescholden te worden op straat vanwege je geloof of je geaardheid. „Uitgescholden worden doet wel degelijk pijn”, legde ze uit. „Je voelt je heel ongemakkelijk, je schaamt je. Ik snap heel goed waarom sommige Joodse mensen geen keppeltje meer durven te dragen op straat. Of waarom veel lhbt niet meer hand in hand op straat durven te lopen. Je probeert te vermijden dat je zichtbaar bent als anders, hoe triest dat ook is.”