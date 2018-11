Strikt Privé

AMALIA IS DE BEST VERBORGEN KROONPRINSES VAN EUROPA.

Anders dan haar, laten we zeggen, lotgenoten in Europa en anders dan haar eigen vader op die leeftijd, heeft zij zelfs nooit een officiële daad verricht. Het duurde tot 2014 voordat we Amalia en haar zussen zagen bij Koningsdag. En verder zijn er alleen de beroemde fotomomenten van de RVD: twee keer een kwartier per jaar is Amalia zichtbaar. Een stuk minder dan zelfs al de kleine PRINS GEORGE (5)!

Als haar vader het voorbeeld van zijn moeder en oma volgt, zit zij binnen 25 jaar al op de troon. In die tijd kan zij natuurlijk nog genoeg linten doorknippen en zich ook inhoudelijk, lang genoeg, voorbereiden op haar taak. Maar de keuze om Amalia buiten beeld te houden tot zij over drie jaar al een netto vergoeding van een miljoen per jaar op gaat strijken, is uniek in de geschiedenis - zelfs van de eigen familie. Dat neemt allemaal niet weg dat we Amalia van harte feliciteren en een heerlijke, vijftiende verjaardag wensen met de hele familie.

In besloten kring. Dat spreekt vanzelf.

Ⓒ Floris Lok