Verliefde Lily-Rose en Timothée modern prinsenpaar

Venetië - De talentvolle jonge acteur Timothée Chalamet speelt als de latere Henry V de titelrol in de Netflix-film The king, vanaf nu te zien via deze streamingdienst. Zijn vriendin Lily-Rose Depp geeft gestalte aan de Franse koningsdochter met wie zijn personage uiteindelijk zal trouwen. „Tim en Lily-Rose zelf zijn de royalty van vandaag”, zegt tegenspeler Joel Edgerton.