Amanda Bynes zwaar depressief door jongensrol

In de film speelde ze een meisje dat zich als jongen voordeed om in het schoolvoetbalteam mee te kunnen spelen. Ze noemde het spelen van de rol een ’superrare en buitenlichamelijke ervaring’. Ze stortte in en het duurde wel vier tot zes maanden voor ze er weer bovenop kwam. „Omdat ik het vreselijk vond hoe ik eruit zag als jongen.”

Amanda Bynes naast Channing Tatum in She’s The Man Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook al was ze high van de marihuana, als ze zichzelf dan op beeld zag, vond ze zichzelf vreselijk dik. „Misschien was het een psychose, maar toch kon ik mezelf niet uitstaan. Ik las in een tijdschrift hoe je af kunt vallen van Adderall.” Ze wist het middel te verkrijgen via een psychiater door symptomen te faken van ADD. „Ik heb het absoluut misbruikt.” Zo erg zelfs dat ze zich op de set soms geen zinnen uit haar script meer kon herinneren, zo high werd ze ervan.

Nu studeert Amanda aan een ontwerpopleiding in Los Angeles. Volgend jaar zal ze afstuderen. Ze heeft plannen om uiteindelijk een eigen kledinglijn op te zetten, maar wil toch eerst terugkeren naar het acteren. Al zal ze vermoedelijk nooit meer een rol op zich nemen waarin ze een jongen moet spelen.