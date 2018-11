Javier Gutiérrez en Mario Casas in Netflixfilm

Ⓒ Hollandse Hoogte / Gtresonline

De Spaanse acteurs Javier Gutiérrez en Mario Casas spelen voor het eerst samen in een film. Netflix maakte dinsdag bekend dat ze de hoofdrollen krijgen in de Spaanse film Hogar. De opnames zijn begonnen in Barcelona. Netflix brengt Hogar in 2020 uit, meldt Variety.