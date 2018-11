Prins Harry herdenkt en viert in Zambia

Harry’s eerste stop was de militaire kazerne Burma Barracks. Daar stond de prins stil bij de Zambiaanse gesneuvelden van beide wereldoorlogen en ontmoette hij een aantal veteranen. Met hen sprak Harry over hun tijd in het leger, meldt Kensington Palace op social media.

Vervolgens ging Harry door naar Circus Zambia, waar hij welkom werd geheten door een kleurrijk dansgezelschap. De liefdadigheidsinstelling, die kwetsbare jongeren ondersteunt, was blij dat Harry ’eindelijk’ op bezoek kwam. De prins prees de jongeren in een speech. „Ik zie de grote stappen die jullie dagelijks zetten ten dienste van anderen”, sprak Harry. Hij spoorde zijn publiek aan leeftijdsgenoten te inspireren, zodat „een golf van talent over de hele wereld gaat.”

Harry zette maandag voet aan de grond in Zambia. De prins ging van de luchthaven direct naar het State House, waar president Edgar Lungu op hem wachtte. De heren, die achter gesloten deuren spraken, zouden onder meer hebben afgesproken dat Harry zich in gaat zetten voor de verhuizing van honderden olifanten naar Zambia. De vijfhonderd tot duizend dieren komen uit Botswana en moeten in Kafue National Park, het grootste natuurgebied van Zambia, een nieuw thuis vinden. De organisatie African Parks, waarvan Harry voorzitter is, moet de verhuizing gaan regelen.