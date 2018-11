David Beckham opnieuw onder vuur na kus op lippen dochtertje

De onschuldige foto ontving een storm aan kritiek van volgers die vonden dat een vader zijn dochter niet op de lippen kon kussen. „Het kan me niets schelen wat iemand zegt, het is totaal fout als een vader zijn kind op de lippen kust”, vindt iemand. „Ze is je dochter. Waarom kus je haar op haar lippen? Dat is de kus van je vrouw.” Een ander raadt een alternatief aan. „Ik heb het gevoel dat een kus op de wang beter is dan op de lippen. De lippen, dat is gewoon raar.”

Trouwe fans verdedigden de oud-voetballer en noemden de mensen die hem erop aanvielen ’ziek’. „Het is een prachtige foto van een liefhebbende vader. Waarom moeten mensen zoiets onschuldigs verpesten?” En: „Hier is niets mis mee, als je denkt van wel, dan moet je zelf hulp zoeken, want dan heb je mentale gezondheidsissues. Echt.” Een ander vertelt dat íe zelfs op zijn dertigste zijn ouders nog op de lippen kust. „En mijn dierbaarste vrienden ook.” Zij vindt het plaatje van Harper met haar vader David dan ook alleen maar ’zooooooo mooi en lief’.

Het is niet de eerste keer dat David kritiek krijgt om zo’n foto. En ook zijn vrouw Victoria lag al eens onder vuur. Destijds zei hij ter verdediging: „We willen onze kinderen onze liefde tonen. We beschermen hen, passen op ze en steunen hen. Het is hoe Victoria en ik zijn grootgebracht en hoe we omgaan met onze eigen kinderen.”

