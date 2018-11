René Froger beleeft laatste 24 uur op tweede kerstdag

„Het laat je stilstaan en ontdekken wat nu écht belangrijk voor je is”, zegt Bert over zijn programma, dat op woensdag 26 december voor het eerst op de buis is. „Voor wie je dankbaar bent, wat van waarde voor je is en wat jij voor anderen betekent. In dit programma ga ik samen met René Froger deze zoektocht aan, maar het geeft ook de kijker de gelegenheid om na te denken over deze belangrijke vragen van het leven.”

Voor René waren zijn ’laatste uren’ heftig. De zanger moet als eerste afscheid nemen van zijn honden. „Het zou je toch gebeuren, zeg. Als je daarover nadenkt, dan word je echt gek.” Terwijl hij de viervoeters een laatste knuffel geeft, zegt René: „Ik vind het heel erg dit, ik vind het heel confronterend.”

Wat Bert in petto heeft voor René, weet hij niet. Tijdens het avontuur maken de mannen de tussenbalans op: waar is René dankbaar voor? Wie zijn René’s dierbaren? En is hij gelukkig? „In de afgelopen 24 uur - het voelt als een week - hebben we zoveel besproken en gedaan”, zegt de zanger als zijn laatste uur bijna heeft geslagen. „En nu, nu is het alleen maar sterker geworden; hoeveel ik van het leven houd.”