Guus volgend jaar ook ’Groots’ voor de kleintjes

De Brabander maakte het nieuws dinsdagmiddag bekend op een speciaal belegde persconferentie in het Eindhovense Philips Stadion. De zanger deed dit omringd door zijn eigen kroost, dat bij deze gelegenheid onder meer zijn management zal vormen, vertelde hij. „Kinderen weten tenslotte zelf het allerbeste wat zij leuk vinden tijdens een concert!”, zegt Guus over het team van adviseurs, dat in totaal bestaat uit zes kinderen.

„Vergaderen met het Groots Junior Managementteam is al een feest op zich. Het enthousiasme springt ervan af en ze komen keer op keer met frisse nieuwe ideeën en advies. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat ze kunnen dansen en zingen. Ook vinden ze het leuk als er kinderen van hun eigen leeftijd op het podium staan. Dat gaan we dan ook zeker regelen!”

De jonge managers hebben hoge eisen. „Iedereen vindt Bruno Mars wel leuk, dus daar gaan we voor”, zegt de achtjarige Jules. „Guus heeft alle artiesten die wij leuk vinden opgeschreven en zal ons bij de volgende vergadering laten weten wie hij allemaal al heeft gebeld.”

Andere koek

Het concert, dat volgend jaar op woensdag 12 juni plaatsvindt ’vanaf 16.00 uur tot de kinderen moe zijn’, is bij voorbaat al bijzonder, aldus Meeuwis. „Ik besef dat dat iets heel anders is dan een concert voor volwassenen, waarvan ik er al heel wat georganiseerd heb. Dit is andere koek.”

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, de zanger vermoedt dat zijn concert het leukst is kinderen van zes tot en met twaalf jaar. „Bij de zondagmiddagshow komen altijd al veel gezinnen met kinderen en dat vormde de inspiratie om een concert speciaal voor kinderen te geven. Met dit concert wil ik kinderen op een bijzondere manier hun allereerste stadionconcert laten beleven.”

Guus staat in juni voor het veertiende opeenvolgende jaar met zijn Groots met een zachte G-concerten in het Philips Stadion. De juniorversie vindt plaats voorafgaand aan de reguliere shows op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni. De voorverkoop voor het kinderconcert start woensdagochtend, kaarten voor de andere shows zijn al te koop.