Sylvie Meis bevestigt: 'Ja, ik ben aan het daten!'

Sylvie bevestigt het liefdesnieuws zelf aan Bild: „Ja, ik ben aan het daten!”. Meer wil ze niet kwijt over de man in kwestie. De Tilburger is filmproducer en werkt aan de film Misfit, waar Sylvie een rolletje in heeft. De twee leerden elkaar kennen op de set.

Hun liefdesgeluk is nog pril, want de opnames van de film vonden plaats in oktober. Privé spotte Sylvie en Bart in november samen in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Volgens omstanders zoenden de twee elkaar hartstochtelijk.