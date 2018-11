Nick en Simon onder indruk van reis Malawi

In Malawi ontmoetten Nick & Simon het meisje Funny, een van de meisjes die van Edukans een schoolfiets kreeg omdat ze ver van school woont. Ze fietsen met haar mee naar huis. Nick en Simon: „We fietsten over een zandweg vol gaten, de auto’s raasden langs ons heen. Het is moeilijk voor te stellen dat Funny dit voorheen iedere dag lopend deed. Het kostte haar twee uur. Funny krijgt dankzij Edukans ook een beurs. Deze slimme meid raakte ons met haar verhaal, met een brok in onze keel reden we haar dorp uit. Funny gaat er wel komen.”

Op Instagram schrijft Nick bij een foto van een schoolklas: „Malawi is mede door het ontbreken van een haven en grondstoffen, een van de armste landen ter wereld. De levensstandaard is schrijnend. Met toegewijde locals, hoopvolle projecten wordt hier zoveel verschil gemaakt, worden levens veranderd door kinderen simpelweg de kans te bieden naar school te gaan.”

De schooluitval in Malawi is groot. Slechts een derde van de kinderen redt het tot groep 8. Met meer dan honderd kinderen zijn de klassen overvol en er is een schrijnend gebrek aan goed opgeleide leraren.

Nick en Simon zijn al bijna tien jaar ambassadeur van de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. In 2010 reisden ze naar Ethiopië en in 2013 naar Kenia.