Justin Timberlake verrast door hersenverlamming getroffen fan

Hoewel er door verschillende mensen uit de gemeenschap al een bedrag was opgehaald, was dat bij lange na niet genoeg om de wens van de ouders van Jake in vervulling te laten gaan. Hij moet vanwege een hersenverlamming in een rolstoel vervoerd worden, waarvoor aangepast vervoer nodig is. Hierop besloot Justin de helpende hand te bieden. Dankzij zijn donatie werd het voertuig net op tijd voor de Amerikaanse feestdag Thanksgiving bezorgd.

„Ik vind het een grote eer dat ik hier mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. Toen ik jullie verhaal hoorde, was ik zo geraakt dat ik er alles aan wilde doen om te helpen. Jullie krijgen dit busje van mij en ik wens jullie hele fijne feestdagen toe. Jake, je bent een enorme inspiratie voor mij, dank je wel”, aldus Justin.

De zanger spoorde kijkers aan om dit soort liefde verder te verspreiden in de buurt. „Zo moeten we met elkaar omgaan. Wees aardig en lief voor elkaar.”