Amanda Bynes schaamt zich voor bizarre tweets

„Ik kan de tijd niet terugdraaien maar als ik het kon, zou ik het doen”, zegt Amanda, die in 2010 stopte met acteren vanwege een depressie en drugsverslaving. „Het spijt me zo dat ik sommige mensen heb beledigd en pijn heb gedaan. Het maakt me ontzettend verdrietig, ik vind het verschrikkelijk. Alles waar ik mijn hele leven hard voor gewerkt heb, heb ik door Twitter kapot gemaakt.”

Bynes begon op 16-jarige leeftijd drugs te gebruiken. Maar de problemen begonnen pas echt toen ze een medicijn ging gebruiken tegen ADHD, vertelt de 32-jarige actrice in het interview. Tijdens de opnames voor de film Hall Pass in 2011 ging het mis. „Ik herinner me dat ik op de tabletten Adderall kauwde omdat ik dacht dat ik me beter zou gaan voelen. Maar ik kon me niet meer concentreren en mijn tekst onthouden.” Bynes besloot zich terug te trekken uit de film, het laatste project waar ze aan werkte. Op dat moment begonnen haar tirades op Twitter.

Inmiddels gaat het weer goed met haar. Nadat ze in 2014 was opgenomen in een afkickkliniek volgde ze een mode-opleiding. Deze maand hoopt de Nickelodeon-ster af te studeren en daarna wil ze haar eigen kledinglijn op gaan zetten.