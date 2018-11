’Koning Juan Carlos werd voor blok gezet bij F1’

Juan Carlos bevond zich evenals Mohammed bin Salman in de VIP-ruimte bij de Grand Prix van Abu Dhabi en kon het handenschudden niet ontlopen. Saudi-Arabië echter, dat er alles aan is gelegen het imago van de kroonprins op te vijzelen, verspreidde na afloop via sociale media en het nationale persbureau een foto van de ontmoeting. Dat leidde in Spanje, waar de relaties tussen het koningshuis en Saudi-Arabië al langer kritisch worden beschouwd, meteen tot felle reacties.

„Schaamteloos”, aldus de Spaanse krant El Mundo in een boos hoofdredactioneel commentaar. „Die foto had nooit gemaakt mogen worden.” De politieke partij Ciudadanos vond het een inopportuun dat de koning een ontmoeting had met Mohammed bin Salman, terwijl het linkse Podemos vond dat het koningshuis het internationale aanzien van Spanje had geschaad. De regerende socialistische partij PSOE van premier Pedro Sánchez vroeg het paleis om uitleg. En die verklaring kwam er: de koning moest wel.

Juan Carlos was op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi voor de laatste race van de Spaanse coureur Fernando Alonso, die na de race afscheid nam. De koning werd vergezeld door zijn dochter prinses Cristina.