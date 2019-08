Justin en Hailey Bieber vieren bruiloft in South Carolina

De zanger en het model stapten vorig jaar september in het geheim in het huwelijksbootje, maar stelden het huwelijksfeest voor vrienden en familie steeds uit. Dit naar verluidt vanwege de mentale problemen van Justin. Vorige week werd het stel al gespot rond Palmetto Bluff - een prachtig gebied aan het water aan de May River, een belangrijke toeristische attractie.

Waarom de Biebers voor de zuidelijke staat hebben gekozen hebben is onbekend; Justin komt uit Canada en Hailey uit New York. Volgens bronnen is feestplanning in handen van Mindy Weiss, planner van de sterren. Zij organiseerde eerder feesten voor onder meer de Kardashians, Heidi Klum, Ellen DeGeneres, Ciara, Diana Ross en Katy Perry.