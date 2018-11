Alicia Silverstone betaalt 12.000 dollar alimentatie

Dat zou blijken uit officiële documenten die People in handen heeft. Alicia en Christoper trouwden in 2005 en in 2011 werd hun zoon Bear geboren. In februari maakten ze bekend een punt achter hun huwelijk te zetten.

De 42-jarige actrice noemt de scheiding, die vrijdag officieel werd afgerond, ’hartverscheurend’. „Je denkt niet dat je ooit apart van elkaar zal zijn op het moment dat je trouwt. Wat ik er voor nu over kan zeggen, is dat we beiden de zorg dragen over Bear en dat deze situatie voor ons allebei beter is.”