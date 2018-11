Adam Levine heeft geen dromen meer

Behati Prinsloo en Adam Levine Ⓒ Hollandse Hoogte

Het moment dat je op een bepaalde leeftijd nog steeds niet hebt bereikt waar je altijd van droomde, is een teleurstelling die velen moeten verwerken. Anderzijds is het ook mooi om iets te hebben om naar uit te leven of van te dromen. Adam Levine daarentegen heeft niets meer te wensen.