Richard Simmons treft schikking in ’smaadzaak’

Richard Simmons wilde het blad vorig jaar aanklagen voor smaad, maar de rechtbank in Los Angeles ging hier niet in mee. De rechter oordeelde dat iemand ten onrechte betitelen als transgender ’geen haat, minachting, ridiculisering of belediging is.’ De rechter besloot daarom dat Simmons geen rechtszaak kon beginnen. De in de jaren tachtig en negentig erg populaire afvalgoeroe tekende daarna hoger beroep aan.

Fitnessgoeroe Richard Simmons leeft een teruggetrokken leven. Hij is al sinds februari 2014 niet in het openbaar gezien. In 2016 staken geruchten de kop op dat Simmons zich niet meer in het openbaar vertoont omdat hij bezig is een vrouw te worden. „Ik voel me geroepen deze leugens recht te zetten. Alhoewel ik niet in overgang ben, ben ik altijd solidair geweest met degenen die deze reis ondergaan”, zei hij daar eerder over.