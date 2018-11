Guus verrast door concertideeën jonge fans

Guus Meeuwis Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Guus Meeuwis stelde voor zijn kinderconcert in het Philips Stadion in Eindhoven een speciale kinderraad aan om te sparren met zijn jongste fans. De zanger was verrast door de vele ideeën die in de brainstormsessies naar voren kwamen.