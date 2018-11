Bob Dylan en Neil Young in zomer naar Hyde Park

Neil Young Ⓒ Hollandse Hoogte

Bezoekers van het festival British Summer Time kunnen volgend jaar genieten van Bob Dylan en Neil Young als headliners. Het festival in het Londense Hyde Park duurt twee weekenden en heeft al vele grote namen mogen verwelkomen. Zo traden onder meer the Rolling Stones, Roger Waters, Black Sabbath en Taylor Swift op in voorgaande jaren.