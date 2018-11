SpongeBob-bedenker (57) overleden

Hillenburg maakte anderhalf jaar geleden bekend dat hij leed aan ALS, een ziekte van de zenuwcellen. „We zijn ontzettend bedroefd door het nieuws dat Steve Hillenburg is overleden aan de gevolgen van ALS”, schrijft Nickelodeon in een statement. De televisiezender prijst Hillenburg’s unieke gevoel voor humor. „Zijn originele personages en de wereld van Bikini Bottom zullen nog lang herinnerd worden om het optimisme, de vriendschap en de grenzeloze verbeeldingskracht.”

De tekenfilmserie over een vrolijke gele spons ontstond in 1999. In Nederland werd de serie voor het eerst in 2002 uitgezonden.