Chantal Janzen zorgt voor lachstuip met bericht aan Mark Rutte

„Sorry dat Jan-Peter u belde afgelopen zaterdagavond om 23.20u. U had weekend, en stond natuurlijk net koud in de Kleine Cooldown, gaat je telefoon”, begint ze haar verhaal gericht aan Mark Rutte op Instagram. „Maar ik was het die daarna uw voicemail heeft ingesproken 5 minuten lang. Sorry dat u wellicht door al het lawaai op de achtergrond niet duidelijk heeft meegekregen waarvoor we belden, maar JP en ik stonden in ieder geval niet ketslam in Palladium of zo, maar op een benefietgala. Dus ik dacht ik praat u hier via insta even bij over de uitslag (want JP wilde uw nummer niet geven, wat ook maar beter is): Uw veilingitem is eruit gegaan voor meer dan 15k, dat is heel mooi voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. En daar ging het om. Dus eind goed al goed. Maar sorry dus voor het telefoontje op de late avond.”

Ook wil Janzen nog even verduidelijken dat hij haar vraag of ze bij hem mocht slapen, niet al te letterlijk moet nemen. „Dat was voor een programma, niet dat u door al het rumoer op de achtergrond een ander plan verwacht. Peaceout gozer.” Chantal wordt overladen met reacties die grotendeels bestaan uit niets dan lachende emoji’s.