Boeken Roald Dahl basis voor Netflixserie

Het gaat om series van Sjakie en de Chocoladefabriek, Matilda, De GVR, De Griezels, Sjakie en de grote glazen lift en Joris en de geheimzinnige toverdrank. Felicity Dahl, weduwe van de in 1999 overleden Roald Dahl, is verheugd met de plannen. „Ons doel is om zo veel mogelijk kinderen ter wereld de unieke magie en de positieve boodschap van de verhalen van Roald Dahl te laten ervaren”, laat ze in een statement weten. „Roald zou hier ontzettend blij mee zijn, dat weet ik zeker.”

Netflix start begin volgend jaar met de productie van de series.