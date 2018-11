Een achtbaan van emoties met Lil Kleine

De uitzending is net als het karakter van Jorik Scholten, zoals Lil Kleine in het echt heet, een achtbaan van hysterische momenten, heftige emoties en lompe uitspraken. Jorik geniet zichtbaar van het landschap, de cultuur en alle wilde dieren en verklapt dan ook een groot fan te zijn van de serie Earth. Toch besluit de rapper niet te kamperen. Op de eerste nacht heeft hij een enorme ’tent’ geregeld die van alle luxe voorzien is, en ook de tweede nacht besluit hij uiteindelijk naar een hotel te gaan.

Hij praat over zijn heftige jeugd, maar ook over hoe belangrijk zijn vader voor hem is. Wat Jorik betreft is zijn vader dan ook te vergelijken met God. Met zijn moeder heeft hij geen contact meer omdat zij ’dingen heeft gedaan die je niet met een kind doet’. Scholten verklapt dat hij zijn grootste hit Drank & Drugs heeft bedacht onder invloed van MDMA, dat hij al vanaf het moment dat hij zijn verloofde leerde kennen, wist dat hij met haar wilde trouwen en doneert 5.000 euro aan een weeshuis. Ook zijn vriendin vertelt dat Jorik altijd van de uitersten is. „Hij is heel explosief en als hij het heeft gehad, moet hij niks meer van iemand hebben. Alleen de groei die hij als mens doormaakt, zie ik wel.” Ze denkt dat hij het er erg moeilijk mee heeft met uitzoeken wat hij zelf wil in het leven en wat van hem verwacht wordt.

Het programma laat een eerlijk beeld zien van een jonge, succesvolle jongen die zielsveel van zijn vader en vriendin houdt. Die het niet makkelijk heeft gehad, maar altijd heeft geweten dat hij later ’rijk en beroemd’ zou worden. Hij werd geboren met een vorm van leukemie en heeft dan ook altijd al moeten vechten voor zijn bestaan. „Er schuilt zo’n ander verhaal achter die grote mond van hem”, vat Johnny de Mol hem samen.

En net als het karakter van Lil Kleine, bestaan de reacties op de uitzending ook uit uitersten: