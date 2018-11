Emma Bunton wil deze zangeres als vijfde Spice Girls

Tijdens een interview met de Spice Girls in Heart Breakfast with Jamie en Emma, wordt aan de Spice Girls gevraagd welke artiest zij zouden kiezen om Victoria Beckham te vervangen. „Zij is niet te vervangen”, reageert Mel B direct.

„Dat kan helemaal niet”, beaamt Emma meteen. „Maar Katy Perry!”, vult ze meteen aan, terwijl ze direct daarna zegt een grapje te maken. Toch kan haar voorstel de goedkeuring van Mel B krijgen. „Dat is eigenlijk een heel goed idee, gewoon voor een liedje.”