Spider-Man krijgt vervolg en spin-offs

Het vervolg wordt geproduceerd door Amy Pascal. Phil Lord en Chris Miller, die ook het eerste deel maakten, zullen ook meewerken. Sony denkt aan verscheidene spin-offs van de superheldenfilm. Een daarvan moet een film worden met vrouwelijke personages, de Spider-Women. Deze film moet gaan over drie generaties vrouwen met Spider-krachten.

Spider-Man: Into the Spider-Verse is vanaf 20 december in de Nederlandse bioscopen te zien. De film speelt zich af in een nieuw Spider-Man-universum. Naast een nieuwe Spider-Man, de tiener Miles Morales, bevinden zich hier diverse andere ’Spider-mensen’.