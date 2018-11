’Channing Tatum dankt carrière aan Amanda Bynes’

Amanda Bynes begon haar carrière al op 7-jarige leeftijd en kreeg haar eigen show toen ze 13 was. Al snel kreeg ze de hoofdrol in verschillende films, waaronder ook in She’s the Man. Ook Tatum zat in deze film. „Ik heb echt gevochten om Channing in die film te krijgen”, vertelt de actrice.

„Hij was nog niet beroemd en had alleen nog maar in een reclame voor Mountain Dew gezeten.” Ondanks dat het slecht een reclamespot was, was Bynes toch onder de indruk van zijn talent en drong erop aan dat hij mee moest spelen in de film. „Die jongen is een ster, elke meid zal van hem houden”, zei ze. Maar de producers waren niet overtuigd en vonden hem eigenlijk te oud. Na lang aandringen, heeft ze toch haar zin gekregen.

Kort na She’s The Man kreeg Channing zijn rol in Step Up waarna hij doorbrak.