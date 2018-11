Manfred de Graaf (79) wilde sterven in stilte

Afgelopen zomer, aan het water in zijn woonplaats Warmond, maakte dochter Fien de laatste foto van Manfred. Ⓒ Fien Derman

Kort na het overlijden van SJOUKJE HOOYMAAYER (77) lijdt de hechte cast van Zeg ’ns Aaa opnieuw een gevoelig verlies. In zijn woonplaats Warmond is gistermiddag op 79-jarige leeftijd MANFRED DE GRAAF overleden. De acteur, die in de serie dokter Lansberg speelde, was zelfs al langer ziek dan zijn tv-echtgenote, maar hield zijn naderende einde voor de buitenwereld – echter niet voor haar – verborgen. Zijn dochter FIEN (23): „Papa wilde sterven als ’de onaantastbare Manfred’...”