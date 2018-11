Tv-persoonlijkheid Manfred de Graaf overleden

Dat heeft zijn dochter Fien Derman (23) aan Privé bekendgemaakt. Manfred de Graaf, die in de VARA-komedie chirurg dr. Lansberg speelde, was volgens zijn familie al sinds begin dit jaar ziek. Toen werd bij hem kanker geconstateerd, in zo’n vergevorderd stadium dat er niets meer aan te doen was.

De acteur koos er destijds voor dat nieuws niet naar buiten te brengen. Hij reageerde ook niet op het overlijden van Sjoukje met wie hij, weliswaar op afstand, toch goed contact onderhield.

Lees hier het hele artikel: Manfred de Graaf (79) wilde sterven in stilte