Oprah en Will Smith in special Quincy Jones

In Q85: A Musical Celebration belichten onder meer Oprah Winfrey, Usher, David Chapelle, Will Smith en Quincy's dochter Rachida Jones verschillende aspecten van de carrière van de hitmachine. In een statement laat de organisatie weten daarbij aandacht te schenken aan Jones' ’bijdrage aan film, televisie en jazz, zijn humanitaire werk en zijn succes als producent, met in het bijzonder zijn relatie met Michael Jackson’.

In de show, die op 9 december wordt uitgezonden op de Amerikaanse televisie, treden onder meer John Legend, Stevie Wonder, Gladys Knight, Gloria Estefan, Sam Smith, Jennifer Hudson, Meghan Trainor en Ne-Yo op.